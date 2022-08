कोरोना से बचाव के लिए उतरी अनुपमा, जानें कैसे कर रहीं दिल्ली पुलिस की मदद

नई दिल्ली: इन दिनों अनुपमा सीरियल का एक डायलॉग काफी तेजी से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में भी लोग इसे कॉपी करते नजर आ रहे हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी अनुपमा के इस डॉयलाग को कॉपी कर लिया है. जी हां ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन इसकी वजह बेहद खास है. दरअसल दिल्ली पुलिस इस वीडियो की मदद से लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरुक कर रही है.

दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले

दिल्ली में एक बार फिर कोरोना महामारी के केस बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इस कड़ी में पुलिस के द्वारा लोगों को जागरुक किया जा रहा है. अब दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की एक वीडियो की मदद ली है, जिसमें अनुपमा कह रही हैं कि, 'मैं घुमूं-फिरु, नाचुं,-गाऊं, हंसू-खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं, जब जाऊं, जहां जाऊं, जैसे भी जाऊं.. आपको क्या?' इस वीडियो के कैप्शन में दिल्ली पुलिस ने ये लिखा है कि 'आप जहां चाहें और जब चाहें जा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें'.

दिल्ली पुलिस का वीडियो-

You may go wherever & whenever you want to but make sure you follow Covid protocol.#Anupamaa#DelhiPoliceCares pic.twitter.com/KDSrf8REgR

— Delhi Police (@DelhiPolice) August 24, 2022