5 साल तक के बच्चों को कल से दिल्ली के 110 मेट्रो स्टेशनों पर दी जाएगी जिंदगी की दो बूंद

नई दिल्ली : Pulse Polio Programme : पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल यानी रविवार को दिल्ली के 110 मेट्रो स्टेशनों पर पाल्स पोलियो बूथ बनाए जाएंगे. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

जिन स्टेशनों पर आपके पांच साल के बच्चों को जिंदगी की दो बूंद दी जाएंगी, उनमें एम्स, आईएनए, ग्रीन पार्क, हौज खास, कुतुब मीनार, जसोला अपोलो, सरिता विहार, कश्मीरी गेट, नई दिल्ली स्टेशन, मंडी हाउस, राजेंद्र प्लेस आदि शामिल हैं.

डीएमआरसी ने ट्वीट किया-19-24 जून 2022 तक चलने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत दिल्ली में 110 सूचीबद्ध मेट्रो स्टेशनों पर पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए जाएंगे.

Pulse Polio Booths to be set up at 110 listed metro stations in Delhi for intensified Pulse Polio Immunization Programme 2022-23 from 19-24 June 2022. Directorate of Family Welfare, GNCTD will deploy teams from 8 AM to 8 PM on all six days.#DelhiMetro pic.twitter.com/d69ZHFVxEm

