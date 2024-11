Vaishno Devi Protest: वैष्णों देवी में प्रदर्शन, रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ घोड़े-पालकी वालों ने पुलिस पर किया पथराव

Vaishno Devi Protest News: जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर में सोमवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके. यह प्रदर्शन वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की ओर जाने वाले ट्रैक रूट पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ चल रहा था. प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प की, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके और एक सीआरपीएफ वाहन को नुकसान पहुंचाया. रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि पिछले तीन दिनों से यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन आज कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके.

एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा यहां लोग पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और हम इसे संभाल रहे थे. आज उनमें से कुछ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके, हम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी.

#WATCH | Katra, J&K: Paramvir Singh, SSP Reasi says, "Here people have been protesting for the past 3 days and we were handling that. Today some of them pelted stones at the police team, we are trying to handle the situation, hopefully, soon there will be normalcy..." https://t.co/uFsmQUkSf9 pic.twitter.com/xlDLfEovwq

