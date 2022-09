IIT बॉम्बे ने जारी किया JEE Advanced का रिजल्ट, ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर करें चेक

JEE Advanced Result 2022: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (Indian Institute of Technology, Bombay) की तरफ से JEE Advanced 2022 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. छात्र जेईई एडवांस्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इस बार JEE Advanced परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त को किया गया था, जिसमें 1 लाख 60 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और परीक्षा में1,56,089 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा का आयोजन देश के 577 शहरों और 124 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा को क्वालीफाई करने वाले छात्र आईआईटी कॉलेजों में B.E/B.TECH में प्रवेश ले सकेंगे.

JEE Advanced का रिजल्ट ऐसे करें चेक

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर जेईई एडवांस 2022 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका एक प्रिंटआउट लेकर रख लें.

आईआईटी बॉम्बे जोन के R K शिशिर ने जेईई एडवांस्ड 2022 में कॉमन रैंक लिस्ट में शीर्ष रैंक हासिल की है. शिशिर को 360 में 314 अंक मिले हैं. आईआईटी दिल्ली जोन की तनिष्का काबरा सीआरएल 16 के साथ शीर्ष क्रम की महिला हैं. तनिष्का को 360 में 277 अंक मिले हैं.

NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 10 IITs

1. Indian Institute of Technology (IIT) मद्रास

2. Indian Institute of Technology (IIT) दिल्ली

3. Indian Institute of Technology (IIT) बॉाम्बे

4. Indian Institute of Technology (IIT) कानपुर

5. Indian Institute of Technology (IIT) खड़गपुर

6. Indian Institute of Technology (IIT) रुड़की

7. Indian Institute of Technology (IIT) गुवाहाटी

8. Indian Institute of Technology (IIT) हैदराबाद

9. Indian Institute of Technology (IIT) (Banaras Hindu University) वाराणसी

10. Indian Institute of Technology (IIT) (Indian School of Mines) धनबाद