Jubin Nautiyal पर लगा देशद्रोही का आरोप, फैंस कर रहे हैं अरेस्ट करने की मांग, सिंगर बोले- 'मुझे अपने देश से है प्यार'

Jubin Nautiyal: इन दिनों बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं और ट्विटर पर #ArrestJubinNautiyal भी काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है. सोशल मीडिया पर यह सारा ड्रामा उनके कंसर्ट को लेकर हो रहा है, लेकिन इन सब के बाद जुबिन नौटियाल का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि "नमस्कार दोस्तों और ट्विटर परिवार, मैं यात्रा कर रहा हूं और अगले पूरे महीने की शूटिंग करूंगा. अफवाहों से परेशान न हों. मुझे अपने देश से प्यार है आई लव यू ऑल"

क्यों हो रही है अरेस्ट की मांग?

जुबिन ने अपने करियर में 'राता लंबियाना', 'दिल गलती कर बैठा है', 'आंख उठी', 'तुझे कितना चाहने लगे हम' जैसे गानों से अपने फैंस के दिलों पर राज करते हैं. इन दिनों वो अपने अगले कॉन्सर्ट की वजह से ट्रोल्स का शिकार हुए हैं. यूजर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे है. इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर उनके आने वाला कॉन्सर्ट का पोस्टर भी वायरल हो रहा है. पोस्टर ऑर्गनाइजर के नाम को लेकर बवाल शुरू हो गया है.

This is to clarify Jubin Nautiyal Live US Tour was cancelled long back. Please don't fall prey to rumours. Jai Hind. #JubinNautiyalSquad #jubinnautiyal @JubinNautiyal #Tweets #jubinnautiyallive #jubinnautiyalmusic #liveconcert pic.twitter.com/x40mEvRhA0

इतना ही नहीं कई यूजर्स ने इस पोस्टर को शेयर भी किया है. जय सिंह नाम का ये शख्स असल में भारत का वॉन्टेड क्रिमिनल में से एक है. यूजर्स का कहना है कि शख्स का नाम जय सिंह बल्कि रेहान सिद्दिकी है और जय सिंह के नाम पर भी ये सारा बवाल खड़ा हुआ है. कहा जा रहा है कि जय सिंह एक वॉन्टेड क्रिमिनल है जिसे 30 साल से पुलिस सर्च कर रही है. उस पर ड्रग तस्करी से खालिस्तान को सपोर्ट करने समेत कई गंभीर आरोप हैं. यूजर्स ने आरोप लगाया कि जय सिंह आतंकवादी समूह आईएसआई से जुड़ा है.

Seems like Bollywood will never learn.

Latest is @JubinNautiyal, he's working with ISI agents blacklisted by GOI.

Here's the letter issued by @HMOIndia on June 2020 asking Indian artists not to work with Rehan and his associates... #ArrestJubinNautiyal pic.twitter.com/Yb0dBFvThT

