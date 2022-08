Traffic Police Advisory: जंतर-मंतर में किसानों की 'महापंचायत' इन रास्तों पर लगेगा भीषण जाम, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Traffic Police Advisory: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत करेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से किसान शामिल होंगे. जिसका असर दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिलेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ की संभावना के बीच ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. अगर आप भी घर से किसी काम के लिए बाहर निकलने वाले हैं तो उन रास्तों के बारे में पहले जान लें.

इन रास्तों पर लग सकता है जाम

किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुबह 10 बजे से महापंचायत करेंगे, जिसकी वजह से टॉलस्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ, विंडसर प्लेस, कनॉट प्लेस, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और पंडित पंत मार्ग सहित कई रास्तों पर जाम लग सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को आज इन रास्तों पर जानें से बचने की सलाह दी है.

In view of Sanyukt Kisan Morcha's Mahapanchayat at Jantar Mantar tomorrow, #DelhiTrafficPolice requests commuters to plan their journey in advance and avoid the mentioned roads for convenience. pic.twitter.com/YZ82dP4tbR

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 21, 2022