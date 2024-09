Hisar: युवक ने मनोहर लाल को दिखाई 'कमल की हार' तो भड़के पूर्व CM बोले- इसे पकड़कर ले जाओ बाहर

Hisar Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब केवल 10 दिन का समय बचा है, 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे जारी होंगे. वोटिंग से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक युवक की बातों पर भड़क गए और उसे बाहर निकालने की बात कह रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

मंगलवार को पूर्व सीएम मनोहर लाल हिसार से भाजपा उम्मीदवार डॉ. कमल गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान पंजाबी धर्मशाला में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेंगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार बनाने में हमेशा से हिसार के विधायक का अहम योगदान रहा है और इस बार भी रहेगा. पूर्व सीएम के इस बयान के बाद वहां मौजूद एक युवक ने कहा कि प्रदेश में तो भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन हिसार से भाजपा उम्मीदवार हार जाएंगे. इस पर पूर्व सीएम भड़क गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. इसके साथ ही सुरक्षाकर्मियों को युवक को बाहर निकालने का आदेश दे दिया.

Hisar: During an event at the Punjabi Dharamshala, a young man publicly declared in front of former Chief Minister Manohar Lal Khattar that while the BJP would come to power in Haryana, their candidate would not win in Hisar. In response, Khattar ordered the man to be escorted… pic.twitter.com/Eo2jDPi081

— IANS (@ians_india) September 25, 2024