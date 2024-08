Haryana Assembly Election: कौन हैं महेश दायमा, जिन्होंने कांग्रेस में शामिल होते ही गुरुग्राम से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. इसी के साथ ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां और दल बदल का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी नेता महेश दायमा ने शनिवार को क्रांग्रेस का दामन थामा है. महेश दायमा दिल्ली में हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपिंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए.

#WATCH | Delhi: Mahesh Dayma, who joined Congress, says, "Congress is the party of ideology...The way Bhupinder Singh Hooda government worked for the people, for the development of Gurugram...seeing all this the people want him back to power...If I will be ordered to contest… pic.twitter.com/uSHyxNMEXH

— ANI (@ANI) August 24, 2024