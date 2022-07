मौसम विभाग की चेतावनी, 27 से 30 जुलाई तक हरियाणा की इन जगहों पर होगी भारी बारिश

Weather Update: इन दिनों दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाद मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. बारिश के बाद दिन में निकलने वाली धूप से लोगों को थोड़ी परेशानी भी हो रही है, लेकिन अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है. इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 27 जुलाई से 30 जुलाई हरियाणा के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

हरियाणा में भारी बारिश का अलर्ट

पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में बारिश का दौर लगातार जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने 27 जुलाई से 30 जुलाई तक हरियाणा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

Meteorological Department issues a warning of heavy rain in parts of Haryana from 27th July to 30th July. pic.twitter.com/r9wds467aw

— ANI (@ANI) July 26, 2022