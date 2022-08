नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने

Neeraj Chopra: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. लुसाने डायमंड लीग में अपने पहले ही थ्रो में 89.08 मीटर जैवलिन फेंककर जीत हासिल की है, इसके साथ ही वो डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इसके पहले नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था.

Tokyo Olympics gold medallist Neeraj Chopra becomes the first Indian to clinch the Lausanne Diamond League with a best throw of 89.08m.

