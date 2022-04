कोरोना की स्थिति को देखते हुए PM मोदी ने सभी राज्यों के CM की कल बुलाई बैठक, हो सकते हैं अहम फैसले

नई दिल्ली: तीन साल पहले देश में कोरोना वायरस (corona virus) दस्तक दी थी. पहली और दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने जमकर तांडव मचाया था. तीसरी लहर के बाद कोरोना एक बार फिर से देश के लोगों को डराने लगा है. इतना ही नहीं इन दिनों कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है. हर रोज कोरोना के 2 हजार से भी ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं.

लेकिन, एक बार फिर से कोरोना की स्थिति को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गंभीरता से लिया है. 27 अप्रैल, 2022 यानी की कल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक बुलाई गई है. इतना ही नहीं इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है.

At 12 noon tomorrow, 27th April, will be interacting with state Chief Ministers to review the COVID-19 situation.

