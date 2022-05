साढ़े 4 साल की प्राविका ने किताब लिखकर रचा इतिहास, बनाया विश्व रिकॉर्ड

पीयूष गौड/गाजियाबादः गाजियाबाद की रहने वाली मासूम ने बड़ा इतिहास रच दिया है. महज साढ़े 4 साल की छोटी उम्र में बच्ची ने एक किताब द लायन एंड द बोन (The Lion and the Bone) लिखी, जिसके लिए उसे वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड 2022 (world book of talent records 2022) द्वारा द यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड (The Youngest Author of the World) के खिताब से सम्मानित किया गया है.

बता दें कि गाजियाबाद की रहने वाली प्राविका इस किताब से सम्मानित किए जाने वाली पहली भारतीय हैं. प्राविका की मां प्रज्ञा प्रांजली ने बताया कि- प्राविका वसुंधरा सेक्टर- 6 स्थित अमेंठी इंटरनेशनल स्कूल (Amethi International School) में कक्षा KG की पढ़ाई कर रही हैं. पढ़ाई के साथ-साथ प्रविका को कला पेंटिंग जैसी चीजें तेजी से समझ जाती है.

ये भी पढ़ेंः Optical Illusion: अगर आपकी नजर बाज की तरह पैनी है, तो इस तस्वीर में घोड़े को खोजकर दिखाए

उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया करीब 1 साल लंबी चली है. किताब की नामांकन प्रक्रिया से लेकर किताब में कहानी सही प्रकार से बन सके इसके लिए तिलक तनवर जो खुद एक गिनीज खिताब विजेता हैं और RJ आरती और राशि ने भी मदद की. साथ ही स्कूल की शिक्षिका गरिमा सक्सेना और आशा झुनझुनवाला ने भी काफी सहयोग किया. उन्होंने प्राविका को जॉली फानिक्स के जरिए पढ़ना और लिखना सिखाया.

प्राविका की मां ने आगे बताया कि- प्राविका ने पूरी किताब खुद लिखी है. पुस्तक का हर एक शब्द और चित्रकारी प्राविका ने खुद किया है. यह पुस्तक मानवता और मित्रता जैसी सद्भावना पर आधारित है. वर्ड बुक ऑफ टैलेंट 2022 पिछले 3 साल में बच्चों द्वारा लिखी गई पुस्तकों और कहानियों का अवलोकन किया फिर इसकी पुस्तक के अन्य सभी विवरण को जांचने के बाद प्राविका को खिताब से सम्मानित किया है.

WATCH LIVE TV