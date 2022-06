बहुत जल्द नोटों पर दिखेंगे टैगोर और कलाम, जानिए बापू की मुस्कुराती तस्वीर कब छपी और कहां खींची गई?

नई दिल्ली:भारतीय नोटों में बहुत जल्द नोबेल विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर (Rabindranath Tagor) और 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (APJ Abdul Kalam) की तस्वीर दिख सकती है. यह वाटरमार्क होगा, जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) नोटों की सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटरमार्क के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है. हालांकि बापू की तस्वीर बाकी नोटों में पहले जैसी ही होगी.

सोशल मीडिया पर पहले भी देश महापुरुषों की तस्वीरें लगने की डिमांड हो चुकी है. सुभाष चंद्र बोस (Subhash Chandra Bose) और सरदार भगत सिंह (Bhagat Singh On indian currency) को फोटो को नोटों में छापने की मांग अक्सर ट्विटर ट्रेंड भी बनती है. समय-समय पर ऐसी डिमांड को लेकर कई पार्टियां भी सामने आ चुकी हैं. अगर टैगोर और कलाम की की तस्वीरें नोटों पर छपती हैं तो यह पहला मौका होगा जब, जब RBI बापू के अलावा अन्य हस्तियों को ऐसा सम्मान देगा. साथ ही अन्य महापुरुषों की तस्वीरें नोटों पर छपने का रास्ता भी खुलेगा.

कौन तैयार कर रहा टैगोर-कलाम का वाटरमार्क (Tagore And Kalam On indian Currency)

एक रिपोर्ट के अनुसार RBI और सिक्योंरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के एमेरिट्स प्रो. दिलीप टी. साहनी को राष्ट्रपिता गांधी, टैगोर और कलाम के वाटरमार्क सैंपल के दो अलग-अलग सेट भेजे हैं. प्रो. साहनी को इन दो सैंपल में चुनाव करने व सरकार द्वारा अंतिम विचार के लिए पेश करने को कहा है. प्रो. साहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रुमेंटेशन के एक्सपर्ट के रूप में देश में जाने जाते हैं. इसी साल केंद्र सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है.

बापू की तस्वीर नोटों पर पहली बार कब छपी (When was Mahatma Gandhi picture first printed on the notes)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार साल 1969 में 100 रुपये के नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो छापी थी. यह वर्ष बापू का जन्म शताब्दी वर्ष था. बापू को स्मरण करने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय मुद्रा पर उनकी तस्वीर छापी थी. 100 के नोट पर तस्वीर के पीछे बापू का सेवाग्राम आश्रम था. बापू की मुस्कुराते हुए तस्वीर पहली बार 1987 में नोटों में छपी थी. सबसे पहले 500 रुपये की नोटों पर सन 1987, अक्टूबर महीने में बापू की तस्वीर छपी थी.

बापू की मुस्कुराते हुए फोटो कब और कहां ली गई थी (What was the hidden Secret of Gandhi Happiness Photo)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो तस्वीर आज हम भारतीय नोटों में देखते हैं, वह 1946 में ली गई थी. तब बापू वायसराय हाउस यानी अब के राट्रपति भवन में म्यांमार और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाले फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस से मुलाकात करने गए थे. वहीं पर खास बातचीत में बापू मुस्कुराए थे, वहीं यह तस्वीर को पोट्रेट के रूप में भारतीय मुद्राओं में अंकित किया गया. हालांकि तस्वीर किसने ली थी, इसका जिक्र नहीं मिलता है.

