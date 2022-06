Rajya Sabha Election : रिजल्ट में हरियाणा सरकार पास, कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा पहुंचे राज्यसभा

नई दिल्ली : हरियाणा में आखिरकार राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव के परिणाम वैसे ही आए, जैसा कि सीएम मनोहर लाल ने दावा किया था. हरियाणा में शुक्रवार को दो कांग्रेस विधायकों के वोट को निरस्त करने की मांग के बाद चुनाव आयोग ने मतगणना रोक दी थी.

इसके बाद देर रात शुरू हुई वोट काउंटिंग में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन पिछड़ गए. आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण लाल पंवार और बीजेपी-जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को विजय घोषित कर दिया. कृष्णलाल पंवार को 31 वोट मिले तो कार्तिकेय शर्मा को 28 विधायकों ने समर्थन दिया. इसके अलावा अजय माकन को 29 वोट मिले.

ये भी पढ़ें : राज्यसभा चुनाव : बलराज कुंडू ने किया 'बिकने' से इनकार, अंतिम परिणाम पर सीएम बोले- सब संभव

इससे पहले शुक्रवार सुबह शुरू हुए 9 बजे मतदान शुरू हुआ. इस दौरान हरियाणा विधानसभा के कुल 90 सदस्यों में से 89 ने मतदान किया. मतदान के बाद बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा पर चुनाव में गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से दोनों विधायकों के वोट निरस्त करने की मांग की, लेकिन उनकी बात को खारिज कर दिया गया. इसके बाद बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की. इस दौरान वोटों की गिनती रोक दी गई.

विधायक सुहास कांडे का वोट खारिज

इधर हरियाणा से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि भाजपा-जजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा द्वारा उठाई गई मांग को खारिज किया जाए और परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए. इसके बाद चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर/स्पेशल ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का विश्लेषण करने, वीडियो फुटेज देखने के बाद विधायक सुहास कांडे द्वारा डाले गए वोट को खारिज करने का निर्देश दिया.

देर रात वोटों की गिनती शुरू हुई. इस दौरान बाकी बचे 88 वोटों के आधार पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में एक-एक सीट चली गई. इसी के साथ कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने राज्यसभा में जाने का मौका गंवा दिया.

WATCH LIVE TV

सीएम ने दी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों- कृष्ण एल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने ट्वीट किया-हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कृष्ण एल पंवार और कार्तिकेय शर्मा को मेरी हार्दिक बधाई. उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है. हमारे महान देश के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए मेरी शुभकामनाएं.

My heartiest congratulations to the newly elected Rajya Sabha MPs from Haryana, Shri @KrishanLPanwar ji & Kartikeya Sharma ji.

The success of the candidates is a victory of democracy.

My best wishes to them for their new responsibilities in the development of our great nation!

— Manohar Lal (@mlkhattar) June 10, 2022