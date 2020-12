टाइगर के बाद अब 'लेपर्ड स्टेट' बना MP, कर्नाटक और महाराष्ट्र पीछे छूटे, PM मोदी ने दी बधाई

भोपाल: मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद अब लेपर्ड स्टेट भी बन गया है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, अब तेंदुओं की संख्या में भी राज्य अव्वल रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 3421 तेंदुए हैं. इनकी संख्या के मामले में मध्य प्रदेश अब कर्नाटक और महाराष्ट्र से आगे निकल गया है. देश में तेंदुओं की तादात में 60% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तेंदुओं की कुल संख्या 12852 हो गई है.

टाइगर के बाद अब लेपर्ड स्टेट बना मध्य प्रदेश

देश के एक चौथाई तेंदुए (3421) मध्य प्रदेश के जंगलों में हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को यह रिपोर्ट जारी की. मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में 1783 और महाराष्ट्र में 1690 तेंदुए हैं. मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी में 88 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे पहले 2014 में इनकी गणना हुई थी. उस वक्त मध्य प्रदेश में 1817 तेंदुए थे. मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने प्रदेश वासियों और वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि, यह प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है. जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है.

Congratulations to all those who are working towards animal conservation. We have to keep up these efforts and ensure our animals live in safe habitats. https://t.co/gN0g8SBsF8

After lions and tigers , the leopard population increases.

तेंदुओं की संख्या बढ़ी तो PM ने कहा- ग्रेट न्यूज

पीएम मोदी ने मंगलवार को इस मसले पर ट्वीट किया है. ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, ''ग्रेट न्यूज! शेर और बाघ के बाद अब तेंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी. उन सभी को शुभकामनाएं जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं. हमें ये प्रयास जारी रखने होंगे और अपने जानवरों का जीवन सुरक्षित बनाना होगा.''वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये आंकड़े बताते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि पिछले कुछ सालों में शेर, बाघ और तेंदुओं की आबादी में इजाफा वन्यजीव और जैव विविधता की रक्षा का सबूत है. जावड़ेकर के ट्वीट को शेयर करते हुए अब पीएम मोदी ने भी तेंदुओं की संख्या में इजाफे पर खुशी जाहिर की है.

Congratulations to the States of MP(3,421), Karnataka(1783) and Maharashtra(1690) who have recorded the highest leopard estimates.

Increase in Tiger, Lion & Leopards population over the last few years is a testimony to fledgling wildlife & biodiversity. pic.twitter.com/LsJcUPOEsr

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) December 21, 2020