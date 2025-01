30 करोड़ खर्च कर संवारी जाएंगी भोपाल की 22 सड़कें, खास इवेंट की तैयारी में जुटा नगर निगम

Global Invest Summit Madhya Pradesh: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है. इसे लेकर सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ खर्च कर भोपाल की 22 सड़के संवारी जाएंगी. इसके लिए 20 फरवरी तक काम पूरा कर लिया जाएगा. शहर में सड़कों को ठीक करने के साथ फूलों और लाइटों से सजाने का कम भी होगा.

हाल ही में सीएम यादव ने तैयारियों का जायजा लिया था और मीडिया को जानकारी दी थी कि 24 और 25 फरवरी को होने जा रहे समिट में 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं. 2 दिन के समिट में 15 हजार से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल होंगे. इस बार का सम्मेलन कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा. सीएम ने कहा मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में जापान सहयोगी की भूमिका निभाएगा. प्रदेश में साल 2025 उद्योग और रोजगार का साल रहेगा. सरकार हर माह अलग अलग उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कई गतिविधियां करते रहेंगे.

फरवरी में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कई देशों से स्टार्टअप कंपनियां भी आएंगी और बड़े उद्योगपति भी आएंगे. बताया जा रहा है कि शहर में अलग लोकल शार्क टैंक तैयार होगा, जिससे स्टार्टअप निवेशकों से मिल पाएं, अपना आइडिया पिच कर पाएं और फंडिंग ले पाएं. इसके लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन ने एमपी इनोवेस्ट स्टार्टअप पिचिंग प्रतियोगिता की घोषणा भी कर दी है. घोषणा होते ही 71 स्टार्टअप एप्लीकेशन दे भी चुके हैं. 2 फरवरी तक आवेदन दिए जा सकते हैं. बता दें इसमें सिर्फ मध्यप्रदेश के स्टार्टअप ही भाग ले सकते हैं.

Today, I had an extensive discussion on investment opportunities in Madhya Pradesh with Mr. Susumu Kataoka, Chairman of Japan External Trade Organization (JETRO), and his delegation, at Minato-ku, Tokyo. During the meeting, JETRO was invited to establish an office in Madhya… pic.twitter.com/acRrqWd7Ln

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) January 29, 2025