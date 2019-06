सोशल मीडिया पर छाए 'बैटमैन' आकाश विजयवर्गीय, लोग बोले- 'मैं भी बल्लेबाज'

नई दिल्लीः बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने का मामला सामने आने के बाद हर तरफ इसकी आलोचना हो रही है. राजनेताओं के साथ ही आम जनता भी इस बीजेपी विधायक के नगर निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई करने पर उनकी निंदा कर रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले पर 'मैं भी बल्लेबाज' का हैशटेग ट्रेंड कर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं इस कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी कई दिग्गजों ने आकाश विजयवर्गीय और उनके पिता और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है.

इंदौर में हुई इस घटना को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय और भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 'इंदौर में आज भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर-निगम के अधिकारियों के साथ मारपीट की घटना घोर निंदनीय व अक्षम्य है. लोकतंत्र में सबको विरोध करने व अपनी बात रखने का अधिकार है, पर भाजपा विधायक ने जो खुलेआम गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया है उसने भाजपा के चरित्र की पोल खोल दी है.'

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर तंज कसते हुए लिखा कि 'आकाश विजयवर्गीय- ''हमें भाजपा में सिखाया जाता है- पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दनादन'' क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि भाजपा को ना नियम पर, ना कानून पर, ना संविधान पर विश्वास है ?' वहीं दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना सिंह ने भी इस मामले को निंदनीय बताते हुए आकाश विजयवर्गीय को 'बैटमैन' करार दिया है.

Proud of this boy #AkashVijayvargiya - well played shot. @BCCI should look at him for the next IPL match

Now anti-encroachment officers will never dare to come here - this is the kind of fear that needs to be instilled

.#BhaktBanerjee https://t.co/Z0Lt6HUBOk

— The DeshBhakt (@akashbanerjee) June 26, 2019