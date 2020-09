Teachers Day 2020: हिन्दी मीडियम में बनाया ई-कन्टेंट, अब राष्ट्रपति से सम्मानित होंगी दुर्ग की सपना सोनी

दुर्ग: पूरे देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा. ये पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से दिए जाएंगे. इस बार इस पुरस्कार के लिए देशभर से 47 शिक्षकों का चयन किया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य से सिर्फ एक शिक्षिका सपना सोनी को चुना गया है. सपना शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा-सिरसा में व्याख्याता (भौतिक शास्त्र) के रूप में पदस्थ हैं. उन्हें यह पुरस्कार इनोवेशन से छात्रों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दिया जा रहा है.

पुरस्कार के लिए चयनित होने पर सपना सोनी ने बताया कि जन सहयोग से 2014 में जिले के शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना हुई थी. इस अवसर का उपयोग करते हुए उन्होंने आईसीटी के माध्यम से नई तकनीकी द्वारा हिन्दी माध्यम में ई-कन्टेंट विकसित किया और इसे ऐसे बनाया, ताकि छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए.

सपना ने एजुकेशनल वीडियोज के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने से लेकर संस्था में अंतरिक्ष विज्ञान क्लब के स्थापना और उसके क्रियान्वयन के जरिए विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की. सपना के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विद्यार्थी साइंस के क्षेत्र में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो रहे हैं. साथ ही विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर रोचक ढंग से समझ रहे हैं. इसके अलावा यहां के छात्र न केवल देश में बल्कि जापान जैसे देश में भी विज्ञान का मॉडल प्रदर्शित कर चुके हैं.

देशभर से 153 शिक्षकों का लिया गया साक्षात्कार

इस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देशभर से 47 शिक्षकों का चयन किया गया है. इस पुरस्कार के लिए देश के अलग-अलग राज्यों के विभिन्न स्कूलों में पदस्थ कुल 153 शिक्षकों साक्षात्कार के लिए चयन किया गया था, लेकिन अवॉर्ड के लिए देशभर के विभिन्न राज्यों से सिर्फ 47 शिक्षकों का ही चयन किया गया है.

रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर दी थी जानकारी

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कल शाम ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शिक्षक दिवस वर्चुअल कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने का आमंत्रण देते हुए इसकी घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि देशभर के स्कूलों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 47 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा.

