CG Board Exam Date: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा,यहां जानें एग्जाम डेट

CG Board Time Table 2023: अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और इस बार आप 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education) ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. इस बार बोर्ड की परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित समय सारिणी के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी. परीक्षा का समय निर्धारित सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक किया गया है.

परीक्षा की तिथि

Exam Date of 10th and 12th Board Exams: अधिकारिक टाइम टेबल के अनुसार दसवीं की परीक्षा 2 मार्च 2023 से शुरू होकर 24 मार्च 2023 तक चलेंगी.वहीं 12वीं की बात करें तो उनकी परीक्षा 1 मार्च 2023 से शुरू होगी जो कि 31 मार्च 2023 को संपन्न होगी.

टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करें?

-सीजीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट (CGBSE official website) "www.cgbse.nic.in" पर जाएं.

-होमपेज पर मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 टाइम टेबल पर क्लिक करें.

-यहां आप 2023 के लिए सीजी बोर्ड की 10वीं-12वीं टाइम टेबल देखेंगे.

-बता दें कि आपको टाइम टेबल पीडीएफ फॉर्म में दिखाई देगा. जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

-भविष्य में इस्तेमाल के लिए आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

-इस तरह आपका 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल डाउनलोड (How to download 10th and 12th board exam time table) हो जाएगा.

'पठान' फिल्म में 'भगवा बिकिनी विवाद' पर स्वरा भास्कर ने किया ऐसा ट्वीट, हो रहा वायरल

बता दें कि परीक्षा साढ़े तीन घंटे तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे टाइम टेबल का प्रिंट आउट ले लें क्योंकि परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों के पास अपना एडमिट कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज ले जाना जरूरी है.