CG News: हज यात्रा के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगे करोड़ों,अपराधी इमरान गिरफ्तार

सुशील कुमार बख्ला/सरगुजा: सरगुजा संभाग (Surguja Division) में आस्था के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी (Fraud of crores in the name of faith) करने का मामला सामने आया है. जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों से हज यात्रा (Haz Yatra) के नाम पर अंबिकापुर के जामा मस्जिद के ऊपर बने अजीजी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स (Ajiji International Tour And Travels) के नाम से संचालित ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में लोगों से ठगी की गई है.

60 हजार प्रति व्यक्ति की रसीद कटवाई गई

दरसअल, पुलिस के मुताबिक सरगुजा संभाग में 125 से 150 की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हज यात्रा के नाम पर 60 हजार प्रति व्यक्ति का रसीद कटवाया गया था. जिसके बाद तय तिथि के दिन हज यात्री मुंबई के लिए भी रवाना हुए थे. जहां से उनकी फ्लाइट थी, लेकिन जब फ्लाइट में जाने की बारी आई तब तक टिकट ना मिल पाने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग हज यात्रा के लिए नहीं जा सके. जिसके बाद कई लोगों को वहां से वापस भी आना पड़ा.

10 करोड़ से अधिक की ठगी

बता दें कि बीते दिनों में भी कई लोगों को हज यात्रा के लिए जाना था, लेकिन उन्हें एक दूसरे से जानकारी लगी कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं. जिसके बाद इसकी शिकायत अंबिकापुर के कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है. इधर पुलिस ने आरोपी इमरान रजा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. बहरहाल, हज यात्रियों की माने तो इस अजीजी इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स द्वारा 300 से अधिक लोगों से 10 करोड़ से अधिक की ठगी की गई है.अब देखना होगा कि इसके पीछे कौन मास्टर माइंड का हाथ है या खुद ही इमरान इतने बड़े रैकेट के अंजाम देने में लगा रहा है. लिहाजा देखना होगा कि पुलिस आगे की जांच में क्या खुलासे करती है.