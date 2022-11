CG News: 2023 के लिए BJP की तैयारी, स्मृति ईरानी ने बताया सरकार बनाने का ABC फॉर्मूला

शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर: बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है.आज महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली के जरिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. शहर के जगमल चौक के पटेल ग्राउंड से शुरू हुई महतारी हुंकार रैली गांधी चौक,गोल बाजार,सदर बाजार से होते हुए नेहरू चौक पहुंची. इस दौरान जगह-जगह रैली के फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया. महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई. साथ ही इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेता रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल थे.

कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों: स्मृति ईरानी

नेहरू चौक में हुई आमसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम भूपेश से पूछा कि प्रदेश में रेल के क्या हालत है. ये सवाल उठाया जा रहा है. बिलासपुर रेलवे जोन को 9 हजार 4 सौ करोड़ रुपये दिया गया. मोदी जी ने दिया आपकी मैडम ने नहीं दिया.उन्होंने आगे कहा कि जब मैं यहां आती हूं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों होता है. पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल भी अमेठी चुनाव प्रचार में आए थे. हम दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते और घर में घुसकर वार करते है.

भूपेश सरकार घर में शराब पहुंचा रही थी:स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने बालिकाओं के अपहरण,बलात्कार,शराबबंदी को लेकर निर्लज नेता कहा. स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देगी क्योंकि उन्हें जनता का खजाना लूटने से फुर्सत नहीं है.कोरोना के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने मुफ्त में राशन पहुंचाया.विपदा की घड़ी में भाजपाई जीवन का सामान लेकर जा रहे थे,तो दूसरी तरफ भूपेश सरकार घर में शराब पहुंचा रही थी.

कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासी महिला का किया विरोध

केंद्रीय मंत्री ने स्मृति ईरानी सवाल पूछते हुए कहा कि छतीसगढ़ में राज किसका है. रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के हाथ में है कि सौम्या जी के हाथ मे हैं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश जी को प्रदेश की जनता की चिंता कम, गांधी परिवार की चिंता ज्यादा है.जब से गांधी परिवार को अमेठी से विदा किया है,तब से वे भारत की यात्रा पर निकले हैं.जो धर्म का, जनता का अपमान करता है,तो भूपेश जी चुप क्यूं रहते हैं.कभी तो अपने नेतृत्व को समझते.जब देश के शीर्ष पद पर आदिवासी महिला को बैठाया जा रहा था,तो कांग्रेस के निर्लज नेताओं ने सड़क से संसद तक विरोध किया था.

उन्होंने कहा कि इन्हें आदिवासी हित की चिंता नही हैं.कांग्रेस सरकार अब भी नहीं जागी तो A for अमेठी. B for बिलासपुर, C फ़ॉर छत्तीसगढ़ में भाजपा छा जाएगी. कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित दिखे कि नेहरू चौक में स्थापित नेहरू जी प्रतिमा के ऊपर चढ़े हुए नजर आए.