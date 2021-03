दिग्विजय के भाई लक्ष्मण का ट्वीट- ''महाराष्ट्र में पिछड़ी अघाड़ी सरकार, समर्थन वापस ले कांग्रेस''

भोपाल: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है. एंटीलिया केस में फंसे मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे के चक्कर में परमबीर सिंह की भी कमिश्नर पद से छुट्टी हो गई थी. उसके दो दिन बाद परमबीर सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया कि उन्होंने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था.

इस चिट्ठी के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार घिरती दिख रही है. मुख्य विपक्षी दल भाजपा तो हमलावर है ही, एमवीए गवर्नमेंट को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के अपने नेता भी अब मुखर हो रहे हैं. मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने अपनी पार्टी को इस मुद्दे पर स्टैंड लेने की सलाह दी है तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस लेने की सलाह दी है. लक्ष्मण सिंह कांग्रेस महासचिव व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिं​ह के भाई हैं.

If at all, whatever Parambir Singh is saying is truth, question should be asked from Hon Sharad Pawar ji because he is the arcitect of current Maharashtra Govt. Is it what the so called third front is going to do finally ?

Congress must take a stand on this issue.#AnilDeshmukh

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) March 20, 2021