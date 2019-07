'बल्ला कांड' पर बोले कैलाश विजयवर्गीय- 'मुझे लगता है आकाश और ऑफिसर्स दोनों ने गलती की है'

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के नगर निगम अधिकारी को बल्ले से पीटने के मामले में पहली बार कैलाश विजयवर्गीय खुल कर सामने आए हैं और इस पूरी घटना को गलत करार दिया है. हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'मुझे लगता है कि आकाश से मिस हैंडलिंग हुई है. उनसे और अधिकारियों से गलती हुई है. अधिकारियों को अहंकार नहीं होना चाहिए. किसी के घर तोड़ना गलत है, यह अपरिपक्वता के दायरे में आता है.' वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने पर उनके ऑफिस के बाहर हुई हर्ष फायरिंग पर बात करते हुए सीनियर विजयवर्गीय ने कहा कि 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मैं उस वक्त वहां मौजूद नहीं था और न ही इस बारे में मुझे कोई खबर है.'

वहीं प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 'मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में गंदी राजनीति शुरू हो गई है.' वहीं बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा पर उन्होंने कहा कि 'पॉलिटिक्स में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है.' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 'उनकी बातचीत का तरीका एब्नॉर्मल है. ऐसा लगता है कि उन्हें मानसिक चिकित्सा की जरूरत है.'

जेल से बाहर आने पर बोले आकाश विजयवर्गीय, अब बल्ले से नहीं गांधीवादी तरीके से काम करूंगा

Kailash Vijayvargiya, BJP on his son & BJP MLA Akash Vijayvargiya: I was once a Councillor, Mayor & Minister of the dept, we don't demolish any residential building during rains. I don't know if an order for the same was issued by the govt, if it wasn't,it's a fault on their part pic.twitter.com/M81tI7X6Em

— ANI (@ANI) July 1, 2019