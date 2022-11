MP Daily Current Affairs November 2022: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

MP Daily Current Affairs 12 November 2022: आप तो जानते हैं कि आज के कंपटीशन के जमाने में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन होता है .एग्जाम में एक नंबर की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और एक नंबर ना लाने कारण कई लोग एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते. खासकर करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल कॉम्पिटेटिव एक्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं. इसलिए इनको मिस करने की तो आप सोच भी नहीं सकते इसलिए हम आपको डेली करंट अफेयर्स बताते हैं.

1.हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक संघ (FSSAI) ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला, पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए किस स्टेशन को 4-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन प्रदान किया है?

उत्तर: भोपाल रेलवे स्टेशन

2.हाल ही में दीपिका सलूजा मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड सिंगापुर बनी हैं, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है?

उत्तर: इंदौर

3.निवाड़ी स्वतंत्रता सेनानी चन्‍द्रशेखर आजाद की साधना स्‍थली रही है, वो ‘ओरछा’ के नजदीक किस गांव में कुछ समय तक भूमिगत रहे थे?

उत्तर: ठिमरपुरा गांव

4.मध्यप्रदेश में किस जिले में प्रतिवर्ष सुभद्राकुमारी समारोह आयोजित किया जाता है?

उत्तर: जबलपुर

5.शाजापुर के शुजालपुर में राणोजी सिंधिया की समाधि है,इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है?

उत्तर: राणोगंज

6.किस जिले के मलाजपुर में गुरूबाबा साहब का मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर तकरीबन एक माह बसंत पंचमी तक चलता है?

उत्तर: बैतूल

7.प्रसिद्ध 'राघोगढ़ का किला' गुना में स्थित है, इस किले का निर्माण 1673 में किस ने करवाया था?

उत्तर: चौहान खिचड़ी वंश के राजा

8.किस कंपनी को केंद्र सरकार से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के साथ भारत में 4G सेवाओं को लॉन्च करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 26,281 करोड़ रुपये का सौदा करने की मंजूरी मिली है?

उत्तर: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

9.आज विश्व दयालुता दिवस World Kindness Day, 2022 के लिए इसकी थीम क्या है?

उत्तर: "जब भी संभव हो दयालु बनें ("Be kind whenever possible)

10.हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है?

उत्तर: रूस