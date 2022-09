MP Daily Current Affairs 3 September 2022: ये हैं 3 सितंबर के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

Madhya Pradesh Daily Current Affairs 3 September 2022: आज के कॉम्पीटीशन के जमाने में सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है. जो स्टूडेंट दिन रात एक कर के लगातार पढ़ाई करते हैं. उनको ही सरकारी नौकरी मिलती है. साथ ही आजकल के समय और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. एग्जाम का लेवल अब पहला से ज्‍यादा टफ हो गया है. करंट अफेयर्स तो आप मिस ही नहीं कर सकते. इसलिए डेली हम देश और प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स बताते हैं. जो आप के सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे.

1.ग्वालियर में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पांसिबल टूरिज्म पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?

उत्तर: 30 अगस्त 10 सितंबर 2022

2.भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (CMIE) द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अगस्त माह में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत दर्ज की गई है?

उत्तर: 2.6 प्रतिशत

3.नागरिक उड्डयन (civil aviation) में प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा होगा?

उत्तर: माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (एमआईटीएस) ग्वालियर

4.मध्य प्रदेश के विमानन मंत्री (Aviation Minister of Madhya Pradesh) कौन हैं?

उत्तर: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan)

5.पीलूखेड़ी औद्योगिक विकास केंद्र (Pilukhedi Industrial Development Center) किस जिले में स्थित है?

उत्तर: राजगढ़ (Rajgarh)

6.अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को किस देश को 2.9 बिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी?

उत्तर: श्री लंका (Sri Lanka)

7.हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली में किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया?

उत्तर: 'सीएपीएफ ई आवास'('CAPF E Awas')

8.हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दी?

उत्तर: एलसीए मार्क 2 लड़ाकू विमान (LCA Mark 2 fighter aircraft)

9.इस वित्त वर्ष में अप्रैल-जून की अवधि में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है जो पिछली चार तिमाहियों में सबसे तेज है?

उत्तर: 13.5%

10.मध्य प्रदेश के नीति और योजना आयोग (Deputy Chairman of NITI and Planning Commission of Madhya Pradesh) के उपाध्यक्ष कौन हैं?

उत्तर: सचिन चतुर्वेदी (Sachin Chaturvedi)