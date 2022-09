MP Daily Current Affairs 8 September 2022: ये हैं 8 सितंबर के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

Madhya Pradesh Daily Current Affairs 8 September 2022: आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है. यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. कॉन्पिटेटिव एग्जाम वही व्यक्ति क्रेक कर सकता है. जो दिन रात एक कर के पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है क्योंकि आज के समय में पहले के मुकाबले एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है. अब करंट अफेयर्स भी बहुत डीप में पूछे जाते हैं. इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस.

1.मध्य प्रदेश सरकार की टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना से जनजातीय वर्ग जो आयकर दाता न हो उम्र 18 से 55 वर्ष को स्वरोजगार के लिए कितना तक का बैंक ऋण दिया जाएगा?

उत्तर: 10 हजार से लेकर एक लाख

2.हाल ही में शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि एमपी मे 17 सितंबर से 05 अक्टूबर के बीच किस पर लगा प्रतिबन्ध हटेगा?

उत्तर: तबादले

3.मध्य-प्रदेश के खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और धार जिले में कौन सी बोली बोली जाती है?

उत्तर: निमाड़ी

4.मध्य प्रदेश में देश के 41% सागौन के वृक्ष हैं, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में सागौन का क्षेत्र कितने प्रतिशत है?

उत्तर: 19.36

5.राज्य में भैंस की प्रसिद्ध देसी नस्ल कौन सी है जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिले में पाई जाती है ?

उत्तर: बंधवारी

6.जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन मंगू बाई छगन पटेल प्रदेश के कौन से नंबर के गवर्नर हैं?

उत्तर: 30वें

7.हाल ही में अरविंद चितांबरम (Arvind Chitambaram) ने किसे फाइनल राउंड में हराकर 22वां दुबई ओपन 2022 (22nd Dubai Open 2022) जीता है?

उत्तर: प्रज्ञानानंद (Pragyanananda)

8.अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति (US President) ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री (won an Emmy for Netflix documentary) सुनाने के लिए एमी जीता?

उत्तर: बराक ओबामा (Barack Obama)

9.हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए ₹3,500 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया है?

उत्तर: पश्चिम बंगाल

10.हाल ही में कर्नाटक संगीत विद्वान टी. वी. शंकरनारायणन (T. V. Sankaranarayanan) का निधन हो गया,उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था?

उत्तर: 2003

11.हाल ही में भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं?

उत्तर: बांग्लादेश