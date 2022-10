Ahoi Ashtami Vrat: बच्चों की सलामती के लिए अहोई अष्टमी का बहुत महत्व, जानिए इस साल कब है?

Ahoi Ashtami Vrat 2022 Date: आप तो जानते कि हिंदू धर्म कितना विशाल है और इसमें अलग-अलग संप्रदाय अलग अलग तरीके से भगवान की उपासना करते हैं.खासकर ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं.जिनको करने से दु्ख तकलीफें गायब हो जाती है.ऐसा ही एक व्रत अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं रखती हैं.जो उनके बच्चों की लंबी उम्र और उनके को मंगल रखने के लिए होता है.बता दें कि यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में हर साल पड़ता है तो चलिए आपको हम बताते हैं.इस बार यह किस दिन पड़ेगा.

अहोई अष्टमी व्रत का महत्व

Importance of Ahoi Ashtami Vrat: अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है. मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत रखते हुए अहोई माता की पूजा करती हैं. बता दें कि यह व्रत पूरे दिन रखा जाता है और महिलाएं रात में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही इसे खोलती हैं.

Karwa Chauth Look: करवा चौथ पर 16 श्रृंगार में दिखना चाहती हैं खूबसूरत, ऐसे करें मेकअप व ऑउटफिट

ये उपाय जरूर करें

Do these remedies on Ahoi Ashtami Vrat: आप इस दिन व्रत के साथ-साथ मां पार्वती और शिव की पूजा भी कर सकती हैं. ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है. आपको बता दें कि इस दिन व्रत खोलते समय चंद्रमा को अर्घ्य देते समय तांबे की जगह पीतल के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो माता अहोई आप पर प्रसन्न होंगी और आपके बच्चों को सभी परेशानियों से बचाएंगी.

अहोई अष्टमी 2022 तिथि

Ahoi Ashtami 2022 Date: बात करें इस साल की तो इस साल आप 17 अक्टूबर को अहोई का व्रत रख सकती हैं क्योंकि 2022 में कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष 17 अक्टूबर 2022 को है और जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया कि यह व्रत अहोई अष्टमी के दिन रखा जाता है.

अष्टमी शुभ मुहूर्त

Ashtami auspicious time: हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अष्टमी 17 अक्टूबर को सुबह 9.29 बजे से शुरू होगी और यह तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगी. इसलिए आपको यह व्रत 17 अक्टूबर को करना है. इस समय के बीच शुभ मुहूर्त है.