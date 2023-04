Ambedkar Jayanti National Holiday: संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती (Ambedkar Jayanti) पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की लंबे समय से मांग होती रही है. अब केंद्र की मोदी सरकार ने अंबडेकर जयंती पर यानी 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित (Ambedkar Jayanti National Holiday) कर दिया है. इस संबंध में 11 अप्रैल 2023 को भारतीय राजपत्र में जारी कर दिया है. जिसके मुताबकि अंबेडकर जयंती पर पूरे देश में अवकाश घोषित किया गया है.

गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आमतौर पर बाबा साहेब अंबडेकर की जयंती पर श्रद्धांजल‍ि समारोह और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लेकिन इस बार मोदी सरकार ने अंबडेकर जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर उन्हें सच्ची और बड़ी श्रद्धांजल‍ि देने का काम भी क‍िया है.

संविधान शिल्पी डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित।

केंद्र सरकार का आभार

National Holiday announced on the occasion of Birth Anniversary of Dr.BhimRao Ambedkar !

Gratitude to the Central Government pic.twitter.com/dCaMd6giyg

