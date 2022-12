Covid Outbreak: MP कोरोना के नए वैरिएंट से मुकाबला करने के लिए है तैयार?आयुष राज्य मंत्री ने कही बड़ी बात

New Variant of Corona In Madhya Pradesh: राज्य सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है. कोरोना के संभावितवेब को लेकर सुविधाओं का आकलन किया गया.