Best Government Investment Schemes 2023: न्यू इयर से इन सरकारी स्कीम में करें इनवेसमेंट, साल बीतने तक हो जाएंगे मालामाल

Best Government Investment Schemes of New year 2023 in India: बढ़ती महंगाई कोरोना संकट के बीच साल 2022 बीत गया. लोगों की कमाई में कमी और खर्चों में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में आम आदमी के पास पैसे बचाना एक बड़ा टास्क बन गया है. आज हम आपको नए साल के लिए किछ ऐसा प्लान बताने जा रहे हैं, जिससे आप 2023 के अंत तक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा. आपको बस कुछ सरकारी स्कीमों में निवेश करना है, इससे आपको रिस्क भी कम हो जाएगा.

कहां करना है निवेश?

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS)

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

ये भी पढ़ें: 15 साल से भटक रही भुइली बाई को कब मिलेंगे 'Pankaj Tripathi'? पढ़िए फिल्म कागज जैसी कहानी

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

बेटियों के पिता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) बेहद फायदेमंद विकल्प साबित हो सकता है. इस सरकारी स्कीम के तहत कई सुविधाएं भी दी जाती है. सबसे बड़ी बात इसमें 7.6 फीसदी तक का रिटर्न मिलता है. इस पैसे को आप बच्ची के 21 साल पूरे होने पर निकाल सकते हैं.

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS)

पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) सरकार की ओर से चलाई जा रही बेहतरीन स्कीमों में से एक है. इसमें आप 1,000 रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इन पैसों पर आपको 6.60 फीसदी तक का रिटर्न मिलेता है.

ये भी पढ़ें: भारत की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्स, जानें कहां होगी उपलब्ध

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)

नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में भी आपको तगड़ा रिटर्न मिलता है.पेंशन स्कीम में पैसा लगाकर आप अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन भी मिलेगा.

नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC)

नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate) एक ऐसा सरकारी स्कीम है, जिसमें आप 1,000 से शुरू कर अधिकतम कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास केवल पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए. इस स्कीम का समय 5 साल होता है.

ये भी पढ़ें: नींबू और हल्दी साथ में देते हैं ये गजब फायदे, डेली डाइट में शामिल किया तो हो जाएगा कमाल

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) नौकरीपेशा लोगों में पॉपुलर निवेश विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प हैं. इसमें 7.1 प्रतिशत तक का ब्याज मिल जाता है. इसकी समय सीमा 15 साल की होती है और इसमें एक साल में 500 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक निवेश करना होता है.

नोटः- सभी सरकारी स्कीम के बारे में उन्हें लेकर सामने आई मीडियो रिपोर्ट के आधार लिखा गया है. इनके डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप संबंधित, विभाग, या एजेंट से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं.