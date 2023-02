MP Politics: Jyotiraditya Scindia पर निशाना साधना KP Yadav को पड़ा भारी! BJP ने लिया ये एक्शन

BJP has taken action on KP Yadav: गुना सांसद केपी यादव को प्रदेश भाजपा ने तलब किया है. केपी यादव अपने को लेकर पार्टी की गुटबाजी को हवा दे रहे हैं. पार्टी केपी यादव के बयान से नाराज है. केपी ने नाम लिए बिना सिंधिया पर निशाना साधा था.