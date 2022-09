Brahmastra Advance booking: ब्रह्मास्त्र की बंपर एडवांस बुकिंग, पहले दिन टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड

नई दिल्ली: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. फिल्म की बंपर एडवांस बुकिंग तीन सितंबर से शुरू हो गई है. आपको जानकर हैरानी होगी कि तीन दिन में ही एक लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके है. इस हिसाब से फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए तीन दिन में ही तीन करोड़ का बिजनेस कर लिया है. अब टिकट की बिक्री को देखकर माना जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र 2022 की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली बॉलीवुड फिल्म होगी.

