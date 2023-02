Congress Divided! कमलनाथ के नाम पर बंटी कांग्रेस, दो धड़ों से आ रहे अलग-अलग बयान

Congress Divided! कमलनाथ के नाम पर बंटी कांग्रेस, दो धड़ों से आ रहे अलग-अलग बयान

Congress Divided In Name Of Kamalnath: मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ को लेकर पार्टी दो धड़ों में बंटी दिखाई दे रही है. कोई उन्हें लेकर कोई खुला समर्थन दे रहा है तो कोई आलाकमान को पर निर्णय छोड़ रहा है.