Dangerous Rescue: सांप वाले कुएं में गिरा बछड़ा, निडर युवक ने ऐसे किया कमाल; आप भी कहेंगे वाह

Dangerous Rescue: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के एक गांव में एक बछड़ा कुएं में गिर (Calf Fell In Well) गया. उसमें एक साप पहले से मौजूद (Snake Fell In Well) था. ऐसे हालात में स्नेक रेस्क्यू टीम ने बड़े इस खरनाक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए. बछड़े की जान बचा ली. जानिए कैसे हुआ रेस्क्यू.