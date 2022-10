खड़गे के लिए उमड़ा हुजूम, थरूर के लिए कुर्सियां खाली, सांरग बोले-10 जनपथ पर नहीं रगड़ी नाक

प्रिया पांडे/भोपाल: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर आज भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर चुनाव में अपने लिए समर्थन जुटाया. यहां उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह से मुलाकात की. हालांकि थरूर ने यहां पर अपना दर्द भी बयां किया. इस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा कि थरूर ने 10 जनपथ पर नाक नहीं रगड़ी इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है.

बता दें कि एक ओर कांग्रेस बड़े दावों के साथ कह रही है कि कांग्रेस एकलौती ऐसी पार्टी है, जहां पर निपक्ष चुनाव होते हैं. लोकत्रांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार शशि थरूर ने खड़गे जितना समर्थन नहीं मिलने पर अपना दर्द बयां किया है.

Thanks @OfficeOfKNath for the warm welcome to @INCMadhyaPrades by several senior office-bearers &Opposition Leader GobindSingh. This was a first in the seven states I have visited so far! Thanks to you personally for maintaining @incIndia’s strict neutrality btwn the candidates pic.twitter.com/bBpqYQ3k1W

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 14, 2022