Earthquake in North India Live Updates: दिल्ली में फिर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, मैग्नीट्यूड 2.7 रहा

Earthquake in North India Live Updates: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लोगों ने एक बार फिर भूकंप के झटके (Earthquake tremors felt once again in Delhi NCR region) महसूस किए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में बुधवार शाम करीब 4 बजकर 42 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. गौरतलब है कि कल भी दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

कल भी भूकंप के झटके आए थे

बता दें कि कल भी दिल्ली के साथ ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कह रहे थे कि उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए हैं. दिल्ली और इससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आज देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.

भूकंप की तीव्रता 6.5 थी

आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 6.5 है और इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान का जर्म था. कहा गया कि झटके 187.6 किलोमीटर की गहराई में लगे. समाचार एजेंसी एएनआई ने गाजियाबाद में अपने घरों से बाहर आने वाले लोगों के दृश्य साझा किए थे.

Earthquake in NORTH India LIVE Update: दिल्ली एनसीआर में भूकंप झटके? ऐसे में सुरक्षित रहने के लिए क्या करें और क्या न करें

पाकिस्तान में हुई थी मौत

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र अक्षांश पर 36.09 डिग्री उत्तर और देशांतर पर 71.35 डिग्री पूर्व में 156 किमी की फोकल गहराई के साथ स्थित था. बता दें कि पाकिस्तान में 6.8 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है और 160 से अधिक लोग घायल हुए हैं.