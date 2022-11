धोनी के ओपनर बल्लेबाज ने 1 ओवर में लगाए 7 छक्के, ठोका दोहरा शतक

नई दिल्ली: जब-जब 6 छक्कों की बात आती है तो हमें युवराज सिंह ही याद आते हैं, लेकिन रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad vs Shiva Singh) ने वो कर दिखाया है, जिसे कोई और भारतीय क्रिकेटर अब तक नहीं कर सका था. जी हां, महाराष्ट्र के युवा ओपनर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 (Ruturaj Gaikwad Vijay Hazare Trophy 2022 के क्वार्टर फाइनल में उत्तरप्रदेश के खिलाफ लगातार 7 गेंदों पर 7 छक्के उड़ा दिए. एक छक्का उन्होंने नो बॉल पर मारा था. इस ओवर में कुल 43 रन बने. इसके साथ ही उन्होंने मैच में दोहरा शतक भी पूरा किया.

एक ओवर में 7 छक्के

पारी का 49वां ओवर करने आए शिवा सिंह को उम्मीद नहीं थी कि उनके ओवर में छक्कों की बरसात होने वाली है. 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्कों को खाने के बाद वो इतने प्रेशर में आ गए कि अगली बॉल नो बॉल डाल दी, लेकिन रुतु ने उस गेंद पर भी छक्का मार दिया और िस तरह एक ओवर में 7 छक्के लग गए.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣

Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over!

Follow the match https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 28, 2022