Voter Id Card From Mobile: मोबाइल फोन से डाउनलोड करना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड, ट्राई करें यह आसान तरीका

Way to Download Voter Id Card From Mobile: अगर आप घर बैठे ही अपना वोटर आईडी कार्ड मोबाइल फोन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.Voter Id Card Download Online: आप तो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वोट डालने के लिए Voter Id Card की कितनी अहमियत है. साथ ही आपको कोई भी काम करवाना हो चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या जॉब से या और कोई भी काम हो इसमें भी Voter Id Card की जरूरत पडती है. Voter Id Card के बिना तो आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते जैसे बैंक में खाता खुलवाना, सिम कार्ड लेना इत्याति. इसलिए आपके पास आपका Voter Id Card होना चाहिए.

आपके पास आसानी से Voter Id Card आ जाए इसके लिए आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको घर पर ही आपका आधार कार्ड मिल जाएगा या आप घर पर ही Voter Id Card को डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि चुनाव आयोग यह सुविधा सभी नागरिकों को देती है.

गौरतलब है कि भारत में चुनाव हर साल किसी न किसी लेवल पर होते रहते हैं. इसलिए कोई भी वोटर मतदान से चूक न पाए चुनाव आयोग election commission of india ऑनलाइनडिजिटल वोटर आईडी पीडीएफ में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रही है. इससे फायदा यह होगा कि आप इस पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल पर रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसको दिखा सकते हैं.

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें

-डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको https://www.nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.

-होमपेज पर आपको 'डाउनलोड ई-ईपीआईसी कार्ड'ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

-नेक्स्ट स्टेप में न्यू यूजर ऑप्शन के में लॉगिन/रजिस्टर पर करें और रिक्वायर्ड डिटेल्स दें.

-फिर डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए 'डाउनलोड ई-ईपीआईसी'पर क्लिक करें.

-अगले चरण में एपिक नंबर या फॉर्म रिफरेन्स नंबर एंटर करें.

-इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को वेरिफाई करें.

-ओटीपी डालकर डाउनलोड ई-एपिक पर क्लिक करें.

-अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

-केवाईसी पूरा करने के लिए आपको ई-केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

-फिर फेस लाइवनेस वेरिफिकेशन पास करें.

-केवाईसी पूरा करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा.

-इसके बाद ई-ईपीआईसी डाउनलोड करें.