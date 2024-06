UGC-NET 2024: यूजीसी-नेट एग्जाम पर सरकार का बड़ा एक्शन, जानिए क्यों परीक्षा रद्द कर CBI को सौंपी जांच

UGC NET June 2024 Examination: शिक्षा मंत्रालय ने UGC-NET जून 2024 परीक्षा में धांधली की शिकायत मिलने के बाद बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के इनपुट के आधार पर UGC-NET जून 2024 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है. साथ ही इस मामले को जांच के लिए CBI को सौंपा गया है. इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी करते हुए दी है.

Government is committed to ensure the sanctity of examinations and protect the interest of students.

Ministry of Education has decided that the UGC-NET June 2024 Examination be cancelled on the basis of inputs from Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry…

