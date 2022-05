Viral Jokes: गांव की महिलाओं ने बताया Husband का मतलब, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

funny jokes: स्वास्थ के लिहाज से हंसना हमारे लिए बहुत जरूरी है. मेडिकल साइंस की माने तो हंसने के दौरान हमारे शरीर में एंटी वायरस कोशिकाएं तेजी से बनती है और हमारा इम्युनिटी सिस्टम मजबूत होता है. लेकिन हमें हंसने के लिए कोई न कोई वजह होनी चाहिए. इन्हीं वजहों की तलाश में हम आपको हंसाने के लिए रोज की तरह आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ मजेदार जोक्स लेकर आएं हैं. जिसे पढ़ने के बाद आप हंस-हंस कर लोटपोट हो जाएंगे. आइए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का सिलसिला.

1. एक शहरी लड़का नदी में बत्तखों पर निशान लगा रहा था

निशाना चुक गया, और वहां पर घड़ा भर रही एक महिला

का घड़ा फूट गया..

लड़का उस महिला के पास गया और बोला

sorry for that..

उस महिला ने चप्पल निकाल कर जोर से मारा और बोली

दहिजरा के नाति, एक तो घड़ा फोड़ी दहिज ऊपर से

कहता.. साड़ी फाड़ देब, अरे तुम्हारा कलेजा निकाल

लेंगे.

2. पति रोज रात को उठता और चीनी का डिब्बा खोलकर

देखता है... फिर सो जाता है.

पत्नी से रहा नहीं गया और आखिर में उसने पूछ ही लिया

ये आप रोज-रोज सोने से पहले चीनी का डिब्बा खोलकर

क्या देखते हो?

पति- अरे डॉक्टर ने कहा है रात को सोने से पहले

रोज सुगर चेक कर लिया करों..

3. सिंटू- चिंटू तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूट गए..?

चिंटू- लड़की का रिचार्ज कराने के चक्कर में

सिंटू- क्यों भाई? रिचार्ज के पैसे नहीं हैं क्या?

चिंटू- अरे भाई जिस दूकान पर रिचार्ज कराने

गया था वो लड़की का भाई निकला.

4. सिंटू- अगर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाऊं

तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख

जाएंगी.

चिंटू- जरूर भाई और यदि हाथ छोड़ दोगे

तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी

दिख जाएंगी.

5. गांव की दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी.

पहली बोली ऐ जी ई हसबैंड का मतलब क्या होता है?

दूसरी महिला ने महिला ने मुस्कुराते हुए कहा-

आप नहीं जानती ई अजीब तरह का बैंड होता है,

जो केवल घर के बेलन से ही बजाया जाता है.

इस बैंड को बजाने का आनंद सिर्फ शादीशुदा

महिलाएं ही ले सकती हैं,

और इस बैंड की सबसे बड़ी अच्छाई है कि इसे जितना

बजाओगी उतनी ही मधुर धुन निकलेगी..

और धुन केवल घर के अंदर ही निकलेगी.

सबसे मजे की बात है कि इसे जीतना बजाओ ये हंसता

ही रहता है, इसलिए इसे हसबैंड कहते हैं.

(disclaimer: यहां दिए गए चुटकुले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहे कंटेट से लिए गए हैं. मेरा मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन कराना है. किसी जाति, धर्म,नाम या नस्ल के आधार पर किसी को नीचा दिखाना या उपहास उड़ाना मेरा मकसद बिलकुल नहीं है.)