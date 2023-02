Garuda Purana: बुरे कर्म ही नहीं, ये अच्छे काम भी ला सकते हैं तबाही का मंजर, जानिए वजह

Garuda Purana Right Time For Good Work: सनातन धर्म में गरूड़ पुराण (garuda purana) का बहुत महत्व है. गरुड़ पुराण में जीवन जीने से लेकर मरने के बाद तक के बातों का वर्णन है. गरुड़ पुराण में कई ऐसी बातों का वर्णन है, जिसका पाल यदि हम करते हैं तो हमारे लिए यहीं स्वर्ग है. जबकि कुछ कार्य ऐसे हैं, जिसे करने से हमे परेशानियों (Problems in Life) का सामना करना पड़ता है. गरुड़ पुराण के अनुसार सिर्फ बुरे कर्म (Bad Karma) ही नहीं अपितु कई बार अच्छे कार्यों (good work) को गलत समय (wrong time) पर करने से भी हम मुसीबतों में फंस जाते हैं और हमारी लाइफ तबाह हो जाती है. ऐसे में हमे हर कार्यों को एक सही समय पर करना चाहिए. आइए जानते हैं, कौन से हैं वो अच्छे काम जिसे गलत समय पर करने से उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है.

सही समय पर करें ये काम

इस समय न डाले तुलसी में जल

धार्मिक मान्यता अनुसार तुलसी के पौधे में नियमित जल देने से घर में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन भूलकर भी एकादशी, रविवार और शाम के वक्त तुलसी के पौधे में पानी न डालें. तुलसी के पौधे में शाम के वक्त केवल पानी डालें. यदि भूलकर भी शाम को आप तुलसी के पौधे में पानी डालते हैं तो आपके घर आर्थिक तंगी आ जाएगी.

इस समय न करें साफ-सफाई

धार्मिक मान्यता अनुसार जिस घर में साफ-सफाई रहती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में घर की साफ-सफाई नियमित करना चाहिए. लेकिन सूर्यास्त के बाद भूलकर भी झाड़ू पोछा न लगाएं. सूर्यास्त के बाद घर की साफ-सफाई करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में रुपए पैसे को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

इस समय न करें दान

धार्मिक मान्यता अनुसार जरुरतमंद को दान देना बहुत पुण्य का काम होता है. लेकिन सूर्यास्त के बाद किया गया दान आपके बर्बादी का कारण भी बन सकता है. ऐसे में कभी भी सूर्यास्त के बाद दान न दें.

इन चीजों का न करें दान

धार्मिक मान्यता अनुसार किसी भी जरुरतंमद को गंदे वस्त्र, फटे-पुराने वस्त्र या फटे जुते-चप्पल का दान न दें. इससे व्यक्ति का सौभाग्य छिन जाता है और लाइफ में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

