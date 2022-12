घने कोहरे में एक्सीडेंट से है बचना तो लगाएं ये 'फॉग फाइटिंग', कार और बाइक दोनों पर करती हैं काम

Led Fog Lights For Car and Bike: कोहरे के बढ़ते ही सड़क हादसे (Road accident Due To Fog) के मामले भी बढ़ते दिख रहे हैं. ऐसे में अगर आप फॉग फाइटिंग लाइट (Best Fog Light) का इस्तमाल करेंगे तो एक्सीडेंट से बचने में आसानी होगी. ये वो लाइट हैं जो कार और बाइक दोनों में काम आती हैं. इन फॉग लाइट से विजिबिलिटी में काफी फर्क पड़ जाता है.