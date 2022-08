MPPEB Sub Engineer Exam: युवा न गवाएं समय, एमपीपीईबी ने निकाली बंपर भर्तियां, रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, ऐसे करें अप्लाई

MPPEB Group 3 2022 Sub Engineer Exam: अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. जल्द ही सरकार कई विभागों पर कई पदों पर भर्ती निकाल रही है. सरकार का कहना कि राज्य में जल्दी बंपर भर्ती आएंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा. बता दें कि MPPEB ने अभी हाल ही में ग्रुप-03 सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बुलाया है.

एलिजिबल कैंडिडेट्स एमपीपीईबी की ऑफिसियल साइट peb.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.बता दें कि इसका रजिस्ट्रेशन 01 अगस्त, 2022 से शुरू हो गया है. पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2022 तक है. इस भर्ती से 2557 पद भरे जाएंगे. कैंडिडेट्स 21 अगस्त 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं.

एमपीपीईबी 2022 ग्रुप 3 भर्ती एप्लीकेशन फी

(MPPEB 2022 Group 3 recruitment application fee): अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (unreserved category candidates) को 500 रुपये का भुगतान करना होगा. जबकि आरक्षित वर्ग (reserved category candidates) के आवेदकों को 250 रुपये एप्लीकेशन फी देनी होगी .

केटेगरी वाइज वैकेंसीज (2557)

जनरल केटेगरी के लिए (For General Category) - 656 रिक्तियां

ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लिए (For EWS Category) – 233 रिक्तियां

एससी केटेगरी के लिए (For SC Category)– 405 रिक्तियां

एसटी केटेगरी के लिए (For ST Category)- 560 रिक्तियां

ओबीसी केटेगरी के लिए (For OBC Category)– 703 रिक्तियां

कैसे करें MPPEB Group 3 recruitment 2022 का आवेदन

-आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जिसमें लिखा है, "ऑनलाइन फॉर्म - ग्रुप -03 सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट - 2022”

-इसमें रजिस्टर करने और पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोफाइल बनाएं.

-डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करने के बाद सबमिट करें.

-डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

आयु सीमा (Age Limit)

-न्यूनतम आयु सीमा (Minimum Age Limit): 18 वर्ष

-अन्य के लिए अधिकतम आयु सीमा (Maximum Age Limit): 40 वर्ष

-एससी / एसटी / ओबीसी / महिला उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा (Maximum Age Limit): 45 वर्ष

वेतनमान (Pay Scale)

एमपीपीईबी व्यापम सब इंजीनियर बेसिक पेय सैलरी: 37000 / - रुपये से 39000 / -