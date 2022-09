Adhar Card अब बिना रजिस्टर्ड नंबर के भी होगा डाउनलोड, जानने के लिए यहां करें क्लिक

Download Aadhar Card Without Registered Number: अगर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर के बिना अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इससे जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है.गौरतलब है कि आधार कार्ड बिना उस नंबर के डाउनलोड नहीं किया जा सकता है जिससे वह लिंक होता है.हालांकि अब आप आधार कार्ड को बिना रजिस्टर्ड नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं.

आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन होगा कि आपअपने रजिस्टर्ड नंबर के बिना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.बता दें कि बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उसका कारण यह होता है कि उनका नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो अलग-अलग कारणों से उनके पास नहीं होता है. अब इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया (UIDAI) ने ऐलान किया है कि आप अपने मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर के बिना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इससे जो लोग आधार कार्ड को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम फेस करते थे उनकी दिक्कतें हल हो जाएगी.

जानिए आधार डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया:

1. यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फिर 'माई आधार' पर टैप करें.

2. इसके बाद आपको 'आर्डर आधार पीवीसी कार्ड' पर क्लिक करना होगा.

3. फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.

4. आप आधार नंबर की जगह 16 अंकों का वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VID) भी डाल सकते हैं.

5. इसके बाद आपको दिया गया अपना सिक्योरिटी या कैप्चा कोड डालें.

6. अगर आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो 'My mobile number is not registered' विकल्प पर क्लिक करें.

7. फिर अपना वैकल्पिक नंबर या अपंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.

8. अगले स्टेप में आपको 'Send OTP' पर क्लिक करना है.

9. अब आपके द्वारा दर्ज किए गए वैकल्पिक नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा.

10. फिर 'टर्म्स एंड कंडीशंस' चेकबॉक्स पर क्लिक करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें.

11. आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

12. रीप्रिंटिंग के वेरिफिकेशन के लिए आपको यहां प्रिव्यू आधार लेटर का ऑप्शन मिलेगा.

13. इसके बाद आप 'मेक पेमेंट' के विकल्प को चुनें.