Lost Sim Card: मोबाइल सिम चोरी हुआ तो जा सकते हैं जेल, बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

How To Get Sim Card Same Number: आज के जमाने में स्मार्टफोन हमारे जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा बन गए हैं. पढ़ाई लिखाई से लेकर कई तरह के काम जैसे बिजली का बिल भरना, खाने की पेमेंट करना और ऐसा कोई सा काम ही नहीं है जो इस स्मार्टफोन के बिना नहीं हो सकता. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम (Social media platforms like WhatsApp, Facebook, Instagram) के बिना भी जिंदगी बेकार हो जाती है. यह चीज़ तो आप जानते ही हैं कि फोन बिना सिम के चले नहीं सकता और किसी कारन से सिम गुम जाती है या फोन चोरी हो जाता है उसके साथ सिम भी चले जाती है तो इसे कैसे रिकवर करें और या इसे कैसे बंद करवाएं ताकि कोई इसका गलत फायदा न उठा सके आज हम आपको बताएंगे.

पुलिस स्टेशन में दें इनफार्मेशन

शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके पास स्मार्टफोन होगा और उनके मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक इनस्टॉल न हो और फोन के खो जाने या चोरी होने की कंडीशन में आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए तुरंत कम्प्लेन करनी चाहिए.आप को इसकी इनफार्मेशन पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए ताकि आपके सिम और फ़ोन का कोई गलत इस्तेमाल करता तो फिर आपको दिक्कत न हो.

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को करें फोन

यदि आपका फोन गुम हो जाता है तो आपको तुरंत अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को फोन करना चाहिए और उन्हें अपना सिम ब्लॉक करने के लिए कहना है. आप इसे या तो किसी और के फोन से या पास के ही अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के सर्विस सेंटर पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए आपके सभी नेसेसरी आइडेंटिफिकेशन डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी.आपका सिम ब्लॉक होने का मतलब यह नहीं है कि आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा. बता दें कि आपका नंबर ब्लॉक होने पर भी व्हाट्सएप चलाया जा सकता है.

आपको नया सिम कार्ड कैसे मिलेगा?

जैसे ही आप कंपनी में अपनी सारी डाक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, आपको मोबाइल कंपनी उसी नंबर के साथ एक नया सिम प्रोवाइड करेगी.डाक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको वोटर आईडी,पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसी आईडी सबमिट करके अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी.