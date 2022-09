Minor Pan Card to Major Update:नहीं पता कि माइनर पैन कार्ड कैसे होता है मेजर में अपडेट?फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Update Pan Card from Minor to Major Online: आपने 18 साल से पहले अपना पैन कार्ड बनाया था और अब आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई और इसलिए अब आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड है उसमें अपडेट हो जाए, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि आपका माइनर पैन कार्ड कैसे अपडेट होगा तो चलिए हम आपको इस पूरी प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताते हैं.

माइनर पैन कार्ड को मेजर में बदलने की ज़रूरत क्यों?

माइनर पैन कार्ड में हस्ताक्षर और फोटो नहीं होते हैं और किसी भी व्यक्ति के नाम से जारी यह कार्ड लीगल आइडेंटिफिकेशन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि किसी भी को अपने माइनर पैन कार्ड को मेजर में बदलने की ज़रूरत होती है.बता दें कि यह अपडेट तब होता है.जब एडल्ट 18 वर्ष का हो जाता है.

ऐसे करें अपडेट

बता दें कि अगर आपको अपने माइनर-पैन कार्ड को अपडेट करना है तो इसके लिए आपको “रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड एंड / चेंजेस / करेक्शन इन पैन डाटा ” फॉर्म भरना पड़ेगा .आप सोच रहे होंगे कि आपको ये फॉर्म कहां मिलेगा तो बता दें कि आप एनएसडीएल की टैक्स इनफार्मेशन नेटवर्क वेबसाइट( NSDL’s Tax Information Network website) पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

इस फॉर्म में आपको अपना अभी का पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा. साथ ही फोटो मिचमैच और सिगनेचर मिसमैच भी चेक कर लें. इसके अलावा आपको दो फोटो भी सबमिट करनी पड़ेगी.बता दें कि आगे के यूज़ के लिए इस फॉर्म को आप साइन करने के बाद प्रिंट करा लें.आप आईडेंटिटी प्रूफ के लिए अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी,पासपोर्ट,बैंक अकाउंट (pan card minor to major documents required) की डिटेल्स भर दें.

फीस कितनी होगी

इसकी फीस ₹107 होगी.जिसकी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं. बता दें कि फॉर्म भरने के बाद आपको एक Acknowledgment Number मिलेगा. बता दें कि पूरी प्रोसेस होने के बाद इस फॉर्म को NSDL or UTISL centre में भेज दें.

पैन कार्ड को माइनर से मेजर में बदलने में कितना समय लगता है?

(How long does it take to convert PAN card from minor to major?) अथॉरिटी ने इस चीज की जानकारी नहीं दी है कि मेजर पैन कार्ड से माइनर में अपडेट होने में कितना समय लगता है. हालांकि 15 से 30 दिन में ये आम तौर पर अपडेट हो जाते हैं. बता दें कि आप अपडेट को ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट नंबर से चेक कर सकते हैं.