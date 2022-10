IND vs SA: मात्र 12 रन बनाकर भी विराट ने रचा इतिहास, तोड़ा वर्ल्ड कप का ये रिकॉर्ड

IND vs SA Virat Kohali t20 World Cup Record: टी 20 वर्ल्ड कप के इंडिया के तीसरे मैच में भले ही विराट कोहली की बल्ला न चल पाया हो, लेकिन उनके नाम एक रिकॉर्ड बन गया है. रिकॉर्डों के सरताज कहे जाने वाले वीरू ने इस मैच में श्रीलंका के महेला जयवर्धने की बराबरी कर ली है. हालांकि इश मैच में विरोट ने फैन्स को निराश कर दिया वो महज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

12 रनों में आउट होकर भी बना दिया रिकॉर्ड

इस मैच में अपना विकेट खोने से पहले विराट कोहली टी 20 वर्ल्ड कप में 1 हजार रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह दूसरे खिलाड़ी है. इससे पहले श्रीलंका के महेला जयवर्धने ऐसा कमाल कर चुके हैं. विरोट ने 21 पारियों में 1 हजार रन किए हैं. उनका औसत 91 का है.

Virat Kohli becomes the second player to get to 1000 runs in the Men's #T20WorldCup pic.twitter.com/IcijlHoqWH

