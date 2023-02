IND vs AUS 1st Test​: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज का आगाज आज से शुरू हो रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाना है. ये मैच सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा. बता दें कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC रैकिंग के लिहाज से टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी अहम है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. वहीं टीम इंडिया की तरफ से सूर्यकुमार यादव और श्रीकर भरत टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं.

घर में हराया था कंगारूओं को

गौरतलब है कि विराट कोहली की कप्तानी में पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया का टेस्ट में काफी दबदबा रहा है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम इंडिया ने जीत ही हासिल की है. बात 2014 के बाद की करें तो टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टेस्ट सीरीज हुई हैं. जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है. पिछली बार तो 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया को घर में हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम की थी.

Hello from Nagpur

It's the opening Day of what promises to be a cracking Border-Gavaskar Trophy

How excited are you#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/vaUpEL7Jrw

— BCCI (@BCCI) February 9, 2023