India vs Pakistan: मैच से पहले रोहित शर्मा ने उड़ाए पाकिस्तानी पत्रकार के छक्के, जवाब हुआ वायरल

India vs Pakistan T20 Asia Cup 2022: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में खेले जाने वाले महामुकाबले की पूर्व संध्या पर हुई प्रेस कॉन्फेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपने ही अंदाज़ में माहौल बदल दिया. दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने रोहित शर्मा से एक ऐसा सवाल पूछ डाला जिस पर भारतीय कप्तान ने मज़ेदार जवाब दिया और इसके बाद माहौल हंसी-ठीठोली वाला हो गया. रोहित शर्मा का जवाब अब काफी वायरल हो रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने दिखाया स्वैग

पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा: "रोहित, आप जानते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान का सामना किया था, क्या यह आपकी टीम के आत्मविश्वास को बाधित कर रहा है?

रोहित शर्मा: "देखो, मेरी याददाश्त कमजोर है, एक साल पहले की बातें मुझे याद नहीं हैं."

Rohit sharma is savage in press conference.

Pakistani journalist asked : " Rohit, you know na last time what happened when India faced Pakistan, is it inhibiting ur team confidence ?

Rohit sharma : " see, I have weak memory, I can't remember the things happened one year ago."

