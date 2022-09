पिंड दान पर जाने वाले यात्रियों के लिए IRCTC का तोहफा, जानिए इस सस्ते पैकेज को...

नई दिल्ली: IRCTC समय-समय पर अपने यात्रियों के लिए देश के धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए स्पेशल ट्रेन लेकर आती रहती है. जिसमें प्रमुख धार्मिक स्थल वाराणसी, शिर्डी, मीनाक्षी मंदिर आदि पवित्र जगहों भगवान के दर्शन के लिए टूर पैकेज लेकर आती रहती है.

इस बार भी IRCTC सैलानियों के लिए बेहतरीन खुशखबरी लेकर आई है. जी हां, अगर आप भी पिंड दान के लिए वाराणसी या गया (बिहार) की यात्रा पर जाने वाले है, तो इस बेहतरीन टूर का फायदा उठा सकते हैं. तो चलिए आपको इस टूर के बारे में बताते हैं....

Take the ultimate pilgrimage tour & experience tranquility with IRCTC's Pind Daan train tour package starting at ₹ 17410/- pp* onwards. For details, visit https://t.co/mibWtfbBlB@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) August 23, 2022